Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зберігається висока кількість нових заражень коронавірусом; у світі все активніше починають вакцинувати дітей та підлітків; на Донеччині стався вибух на шахті – один гірник загинув; на передовій російські бойовики не припиняють обстріли і ведуть масовану розвідку; нові подробиці пожеж у Туреччині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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