Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один загиблий та один поранений, загострення на фронті; по вісім людей в кімнаті, за сусідів – грибок, пліснява і таргани, в яких умовах живуть студенти; в Україні встановили пам’ятник першому за часів незалежності космонавту Леоніду Каденюку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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