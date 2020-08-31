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Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: і знову понад 2 тис. нових хворих коронавірусом; російські війська на Донбасі порушують перемир’я; місцевих виборів на окупованому Донбасі не буде; безпечні уроки: завтра сотні тисяч учнів підуть до школи – ми дізнавались, які правила і чи готові заклади до навчання в умовах епідемії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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