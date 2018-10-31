Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: активність бойовиків на фронті не спадає; Володимир Гройсман бачить стабільне зростання економіки; Радбез ООН засудив підготовку виборів на окупованому Донбасі і закликає Росію вивести війська.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-31
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