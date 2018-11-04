Факти ICTV – Випуск 12:45 (4.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 4.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє поранених військових. Бойовики обстріляли пропускний пункт Мар’їнка. Чи є постраждалі серед цивільних; риба гине. На Львівщині отруїли місцеву річку. Хто скинув у воду шкідливі речовини; а ще ви побачите – сніг в Індії, масштабну аварію в Китаї та фестиваль палаючих човнів на Тайвані.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-04
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