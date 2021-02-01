Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову штормове попередження; у деяких регіонах можуть послабити карантин; лише через 10 денів після трагічної пожежі у харківському пансіонаті в Україні почали перевіряти пожежну безпеку в таких закладах; шведський меблевий гігант ІКЕА після 15 років поневірянь на ринку України нарешті відкрив перший магазин у Києві.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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