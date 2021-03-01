Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: очільник МОЗ Максим Степанов публічно вакцинувався від Covid, як записатись на вакцинацію через додаток Дія – вже є інструкція; індійська вакцина для українців Covishield – це комерційна назва препарату Oxford/AstraZeneca, а Serum Institute відомий міжнародний фармгігант, який виробляє ліки для всього світу; в Україні вже навесні можуть легально запрацювати казино і приносити державній скарбниці мільярди, як працюватимуть і хто контролюватиме казино.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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