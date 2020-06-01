Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна перейшла на третій рівень послаблення карантину, він стосується транспорту і нових можливостей занять спортом; в Києві та області запрацювала фото і відеофіксація порушень правил дорожнього руху; карантин не перешкода для інвестицій, Факти підготували спеціальний репортаж про фінансову активність українців під час коронавірусу; літо почалось тільки в календарі, у горах сніг, по країні відчутна прохолода й дощ, синоптики втішають – тепло прийде, однак літо цього року буде дощовим і грозовим.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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