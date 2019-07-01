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Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.07.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 01.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поблизу Водяного окупанти обстріляли санітарний автомобіль, є загиблий і поранені; депутати на погоджувальній раді підтримали рішення вийти з ПАРЄ, поки Росія не виконає низки вимог; в Одесі стартували українсько-американські військові навчання Сібриз-2019; на європейських іграх українські спортсмени завоювали 51 медаль і вийшли на третє місце в медальному заліку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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