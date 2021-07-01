Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Львові негода поруйнувала будинки та затопила вулиці; на Рівненщині іномарка влетіла у фуру, а у Києві вантажівка врізалась у міст; в Україні відкрився ринок землі; Верховна Рада повернула ПДВ 20% для аграріїв, покращила роботу ДБР і посилила відповідальність за домашнє насильство; Володимир Зеленський відповів на заяви Путіна.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.