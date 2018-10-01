Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Індонезії нові землетруси – понад тисяча двісті загиблих; Нацполіція розповіла що сталось вночі на київському Печерську і чому відбулась стрілянина; на Світлодарській дузі знову гаряче.

Опубліковано Жовтень, 01 в 16:35



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