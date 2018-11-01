Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Ангела Меркель приїхала в Київ на переговори з Петром Порошенком; Кремль запровадив санкції проти кількасот українців та десятків компаній; у Харкові колишні вояки АТО не можуть отримати обіцяну землю.

Опубліковано Листопад, 01 в 16:42



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