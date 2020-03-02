Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чи напише Гончарук заяву про відставку; ситуація з коронавірусом, де ще зафіксували хворобу; біженці із Сирії намагаються прорватись через кордони до інших країн; як глобальне потепління впливає на аграрний сектор України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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