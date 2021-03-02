Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Зеленський вакцинувався від коронавірусу індійською вакциною; в Європі та США розпочалась третя хвиля епідемії з мутованим штамом коронавірусу; в Україні здорожчав бензин; чи варто ризикувати та народжувати вдома; Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія не мають потреби в злитті і створенні єдиних органів управління.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.