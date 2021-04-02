Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як відбувається вакцинація проти коронавірусу в Україні; як вижити бізнесу під час нового локдауну і чим може допомогти держава; у Харкові на виробництві соняшникової олії стався вибух – одна людина загинула; щонайменше 36 людей стали жертвами страшної залізничної аварії на Тайвані.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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