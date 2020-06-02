Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть афроамериканця від рук поліцейського спровокувала лавину протестів, Трамп хоче залучити армію; в Україні вилікувалось від коронавірусу більше людей ніж захворіло; з українським композитором Мирославом Скориком люди прощатимуться два дні у Києві та Львові; з 15 червня Європа може відкрити кордони для жителів не шенгенської зони.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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