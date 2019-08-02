Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Зеленський в Івано-Франківську пояснив відставку Богдана; реформа харчування війська схоже загальмувала надовго; гривня почала падіння, а українські банки за перше півріччя заробили 31 мільярд гривень чистого прибутку; одразу 4 українських ресторани номіновані на світову премію за найкращий дизайн Restaurant & Bar Design Awards.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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