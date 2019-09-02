Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент, очільники Уряду, Ради і силових структур провели важливу нараду та узгодили першочергові реформи; Уряд зібрався на перше робоче засідання, тепер журналістів туди не пускатимуть; газовики накопичили рекордну кількість блакитного палива; перші жертви урагану Доріан.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2019-09-02
Теги: Факти 15.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.