Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент, очільники Уряду, Ради і силових структур провели важливу нараду та узгодили першочергові реформи; Уряд зібрався на перше робоче засідання, тепер журналістів туди не пускатимуть; газовики накопичили рекордну кількість блакитного палива; перші жертви урагану Доріан.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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