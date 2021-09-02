Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зустріч Зеленського і Байдена схвилювала Росію; на передовій зранку осколкових поранень зазнав один наш військовий; до України йде похолодання; кількість інфікованих коронавірусом продовжує зростати; мережу з виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу викрили правоохоронці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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