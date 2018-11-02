Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій є загиблий – останні новини з передової; як живуть кримчани з російською окупацією; політична криза у Глухові: чому мер і нащадок цукрових магнатів Терещенко пішов з посади.

Опубліковано Листопад, 02 в 16:39



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