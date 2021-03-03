Факти ICTV – Випуск 15:45 (03.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: різкий стрибок інфікування в Києві, всього по країні понад 7 тис. нових випадків коронавірусу, третя хвиля схоже невідворотна; рівно рік Україна живе з Covid, ми пройшли кілька етапів: від паніки, байдужості, до втоми, наступний етап вакцинація, а полегшення обіцяють всередині літа; Білл Гейтс попереджає людство – пандемія здасться нам дрібницею порівняно з неминучими змінами клімату на планеті, людству треба схаменутися, до 2050 року викиди вуглекислого газу необхідно не просто скоротити, але звести до нуля.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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