Факти ICTV – Випуск 15:45 (03.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову пішла вгору крива коронавірусу в Україні: за добу майже півтисячі нових випадків; уряд анонсує нові пом’якшення з 5 червня – відкриються ресторани, внутрішні авіарейси, покинуть оселі літні люди, а церкви відправлять службу із вірянами; 150 вагонів зерна зникли з держрезерву лише на складах Тернопільщини, історія розкрадання запасів країни обростає новими деталями; вона вже не делікатес з британським акцентом, а овоч від українського виробника, про вирощування спаржі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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