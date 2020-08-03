Факти ICTV – Випуск 15:45 (03.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову об’явився терорист, близько першої години дня чоловік захопив приміщення банку у бізнес-центрі Леонардо і погрожує підірвати бомбу; Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Буковини повинні посилити карантин; президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з ним ніхто не погоджував перебування бойовиків російської приватної військової компанії Вагнер.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.