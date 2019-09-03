Факти ICTV – Випуск 15:45 (03.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада зняла з депутатів недоторканність і розглядає зміни до Конституції; на Донбас з Росії прибули нові диверсійні групи, ситуація на передовій може значно загостритись; перше інтерв’ю нового Уряду, про що міністри розповіли на Свободі слова.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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