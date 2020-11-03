Факти ICTV – Випуск 15:45 (03.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: турборежим суддів Конституційного суду. Сьогодні розглядають закон про мову; перезавантаження Конституційного суду. Як це було в інших країнах і чи допоможе такий досвід Україні; міністр охорони здоров’я Степанов назвав ситуацію з коронавірусом в Україні близькою до катастрофи; годинами в чергах просто неба, під дощем та в холоді. Саме так приймають відвідувачів у пенсійному фонді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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