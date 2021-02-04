Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 4 лютого Всесвітній день боротьби з раком; жахлива пожежа в коронавірусному відділенні запорізької інфекційної лікарні; в Україні різко збільшилась кількість нових інфікованих; у Києві попрощалися з відомим українським режисером та продюсером Сергієм Проскурнею; в Україні прогнозують ожеледицю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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