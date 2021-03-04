Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у двох жителів Івано-Франківська британський штам коронавірусу – небезпечніший і заразніший, його виявила нова тест-система, розроблена українськими науковцями; третя хвиля почалась, і не виключений новий жорсткий локдаун – прем’єр Шмигаль на брифінгу з нагоди річниці роботи свого уряду; у середньому на 300 грн більше отримають пенсіонери в березні завдяки індексації виплат; скандал у Луцьку, директорів шкіл підозрюють у зловживанні з інтернетом, мовляв, завищили в кілька разів підключення мережі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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