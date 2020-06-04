Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за всю пандемію найбільше хворих 588, це плата за пом’якшення карантину, погоджуються з цим і в МОЗі; чергові кадрові ротації в уряді, Рада призначила нового міністра культури та віце-прем’єра з євроінтеграції; американські селебріті звинувачують Трампа в недолугій політиці, розпалюванні ненависті та невігластві; куди подіти старий пилосос, газонокосарку чи мікрохвильовку? В Україні всього кілька компаній, які вміють правильно утилізувати, розібрати й переробити зношену побутову техніку; готель просто неба і ліжко під зірками, коронавірус змінює концепцію безпечного відпочинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.