Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за всю пандемію найбільше хворих 588, це плата за пом’якшення карантину, погоджуються з цим і в МОЗі; чергові кадрові ротації в уряді, Рада призначила нового міністра культури та віце-прем’єра з євроінтеграції; американські селебріті звинувачують Трампа в недолугій політиці, розпалюванні ненависті та невігластві; куди подіти старий пилосос, газонокосарку чи мікрохвильовку? В Україні всього кілька компаній, які вміють правильно утилізувати, розібрати й переробити зношену побутову техніку;  готель просто неба і ліжко під зірками, коронавірус змінює концепцію безпечного відпочинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (04.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (04.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (04.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.06.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх