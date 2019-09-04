Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін мав розглянути звільнення Кличка з посади голови КМДА; як злиття відомств у Кабміні позначиться на результативності реформ; в Україні стартувала масштабна програма модернізації житла; роковини смерті Василя Стуса.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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