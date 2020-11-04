Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нацгвардієць Віталій Марків повернувся на батьківщину після трьох років за ґратами в Італії; підрахунок голосів на виборах американського президента. Хто лідирує і з яким відривом; майже 10 тис. інфікованих на коронавірус за добу в Україні; драма Атлантида. Український кандидат на премію Оскар.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.