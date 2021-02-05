Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: запорізькі правоохоронці затримали завгоспа обласної клінічної лікарні, де напередодні в жахливій пожежі загинуло троє пацієнтів і молода лікарка; що ухвалили депутати у Верховній Раді; яка ситуація на Донбасі; скільки українців підтримує легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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