Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: запорізькі правоохоронці затримали завгоспа обласної клінічної лікарні, де напередодні в жахливій пожежі загинуло троє пацієнтів і молода лікарка; що ухвалили депутати у Верховній Раді; яка ситуація на Донбасі; скільки українців підтримує легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (05.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (05.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (05.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (05.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (04.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (04.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.02.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка