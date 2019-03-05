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Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 05.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд бере під контроль комунальні тарифи – облгази перевірять у березні; медична реформа у дії. Як працюють сімейні лікарі, та чи задоволені пацієнти; в Україні горять поля. Так несумлінні господарі борються із сухостоєм, але й нищать усе навкруги.

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