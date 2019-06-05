Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: одразу троє українських бійців загинули на передовій; Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним хлопчиком, якого застрелили поліцейські; у Мінську засідання тристоронньої контактної групи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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