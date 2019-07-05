Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські спецпризначенні, під виглядом паралізованого родича, вивезли з окупованих територій керівника групи бойовиків, який причетний до збиття малайзійського боїнгу; 5 років звільнення Слов’янська; Зеленський на Донбасі представив нового очільника області; ринок електроенергії – це вбивство для малого бізнесу, оскільки із збільшенням тарифів – зростуть і ціни на товари; літній відпочинок на фешенебельному курорті за невеликі гроші на італійському озері Комо.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.