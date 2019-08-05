Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: порожня ГТС або нова ринкова угода з Росією. Про вигідні варіанти; Україна може суттєво збільшити експорт агропродукції; у Росії вибухи на військовому складі; у Сибіру і досі не здолали масштабні пожежі; у Києві з’явилась перша в Україні розумна вулиця.

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