Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: головного свідка трагедії рейсу MH-17 Володимира Цемаха звільнено з-під варти попри прохання Європи не робити цього; інтернатна система виховання дітей, у яких умовах там утримують підопічних; де у світі жити найкраще і які сходинки в рейтингу займають українські міста; смачна піца, які секрети її приготування у найкращих кухарів країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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