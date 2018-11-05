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Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 5.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: їх переслідують, б’ють, а тепер ще й вбивають – смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк збурила  суспільство, люди вимагають справедливого розслідування і жорсткого покарання для вбивці;  зворотна медаль української децентралізації: десятки мільярдів осіли на депозитах у регіонах, натомість не всі школи відремонтовані, не всім зарплати виплатили, не всі ями залатані;  у цьому молоці немає консервантів і корова їла чисту траву: про українське органічне молоко та його експортний потенціал.

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