Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін скасував книгу скарг та ще з півтори сотні радянських норм; Україна отримає найновішу модель гелікоптера від французького Airbus. Унікальну модель щойно представили на виставці в Америці; поблизу Києва мешканці Гатного перекрили одеську трасу. Люди не хочуть, аби в них під вікнами проклали каналізацію для висотки.

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