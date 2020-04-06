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Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу кількість хворих збільшилась на 68 людей, днем раніше таких було 155, карантин дає результат; в Україні набули чинності нові карантинні обмеження; за кількістю хворих у світі лідирують Сполучені Штати, в Італії та Іспанії спрут пандемії схоже слабшає; міжнародна авіація вже втратила від карантину 260 млрд доларів; черкаські медики перейшли на вахтовий метод – тиждень на роботі, тиждень вдома.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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