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Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чому в Україні кількість хворих та тих, хто одужав по регіонах сильно відрізняється; помер легендарний композитор Енніо Морріконе; соцопитування показують, що після карантину компанії готові повністю перейти на дистанційну роботу і в подальшому; які світові святині незабаром зможуть відкритись та чому попри все вони залишатимуться зачиненими для українців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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