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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: черговий обвал будинку в Одесі поховав під собою жінку; податкова амністія. Попри індульгенцію, експерти вбачають і немало ризиків; туристична Хортиця. Уже невдовзі острів стане культурною та історичною Меккою країни; грузинський підприємець збирає пластикові кришечки і робить із них USB кабелі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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