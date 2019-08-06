Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій ворог підступно атакував, є загиблі; збільшилась кількість загиблих у Техасі та Каїрі; Росія назвала причини вибухів на складах та пожежі в Сибіру; відсьогодні в Україні на продуктах мають бути нові етикетки.

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