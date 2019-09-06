Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стежити за власним здоров’ям легко, де і за скільки пройти онкоскрінінги; перевірка будинків на аварійність, чому влада зважилася на це лише після трагедії в Дрогобичі; небезпечний шлях до школи, на Кіровоградщині діти щодня наражають себе на небезпеку.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2019-09-06
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