Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стежити за власним здоров’ям легко, де і за скільки пройти онкоскрінінги; перевірка будинків на аварійність, чому влада зважилася на це лише після трагедії в Дрогобичі; небезпечний шлях до школи, на Кіровоградщині діти щодня наражають себе на небезпеку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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