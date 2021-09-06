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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну скоро доведеться вивести із зеленої зони, бо ситуація з Covid-19 погіршується, локдаун якщо і буде – не раніше листопада – МОЗ; Україна готується до опалювального сезону; авіаційна міць і майбутнє України гартується у Кременчуці, на старті нового навчального року Факти побували в льотному коледжі, де готують військових та цивільних пілотів; Володимирський собор святкує 125-річчя з дня освячення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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