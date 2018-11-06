Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 6.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Раді створили тимчасову слідчу комісію для розслідування смерті Катерини Гандзюк, відставку Генпкрокурора Луценка більшість не прийняла; антисанітарія, відсутність ліцензій, порушення стандартів зберігання і термінів придатності – все це про харчі, які ми з вами їмо; половина українців уже має сімейного лікаря, наступний крок медичної реформи – екстрена медицина – прем’єр Гройсман.

Опубліковано Листопад, 06 в 16:49



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