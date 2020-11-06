Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останній місяць кількість хворих в Україні подвоїлась; Америка третій день рахує голоси на виборах президента, ім’я переможця – досі невідоме; від 170 до 255 грн штрафу за відсутність маски в громадських місцях; Україна втратила від невикористаного потенціалу за 10 років трильйон доларів; українці змітають з полиць аптек антибіотики, та інфекціоністи закликають схаменутися – далеко не всі хворі на Covid-19 потребують антибіотиків, а паніка провокує ажіотаж і дефіцит.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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