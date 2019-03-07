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Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 07.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Харківщині 5 років перепоховували бійця, якого родина шукала після подій в Іловайському котлі; любиш подорожувати – люби і важкі речі підіймати На центральному вокзалі Києва – немає жодного ескалатора до платформ; гривня міцнішає.

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