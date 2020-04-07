Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 143 нові випадки за добу. Хворих на коронавірус в Україні 1462 людини; в Італії та Іспанії є незначне послаблення епідемії; доходи малого та середнього бізнесу в Україні зменшилися майже вдвічі; ліси, плавні, гектари сухої трави й чагарників – країна у вогні та диму. І здебільшого це навмисний підпал.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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