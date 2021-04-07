Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд оголосив про допомогу підприємцям – вже з наступного тижня вони зможуть отримати по 8 тис. грн; вакцинація просувається повільно. Як виявилось лише зараз, для масштабних планів МОЗу не вистачає грошей; Україна перша в Європі за смертністю від Covid-19 за минулу добу; триває засідання ТКГ щодо загострення на Донбасі; ціну на газ для населення зафіксують на рік вперед.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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