Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: першу десятку на позачергових виборах до Ради представив прем’єр Володимир Гройсман; Прикарпаття штормить четвертий тиждень, підтопило понад три тисячі дворів; про студентські заробітки та найвигідніші вакансії.

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